Medvedev, 'da inizio anno reclutati oltre 230mila soldati'

Da inizio anno a oggi più di 230.000 persone si sono arruolate nell'esercito russo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Dal 1 gennaio al 3 agosto più di 231.000 persone sono state accettate sotto contratto", ha detto Medvedev. A maggio, sempre secondo Medvedev, l'esercito aveva già reclutato 120mila persone. "L'obiettivo - ha spiegato - rimane quello di rendere il servizio il più prestigioso possibile", in un momento in cui l'esercito russo ha bisogno di nuove reclute. Ma non ha detto di quanto addestramento avranno bisogno le reclute prima di unirsi alla prima linea in Ucraina.