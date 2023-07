Mediterraneo in fiamme, incendi anche in Croazia e Gran Canaria

Gli incendi assediano tutto il Mediterraneo con un tragico bilancio di 40 morti negli ultimi giorni, di cui la maggior parte in Algeria (34). Nuovi incendi, dopo quelli registrati in Italia, in Grecia, in Turchia e in Tunisia, sono segnalati anche in Croazia e nell'isola spagnola di Gran Canaria. In Croazia, dove i venti forti rallentano i soccorsi e alimentano le fiamme, i roghi si stanno diffondendo - riporta la Cnn - appena a sud della città adriatica croata di Dubrovnik, nota destinazione turistica. Un incendio in rapida espansione al centro dell'isola spagnola di Gran Canaria - riferisce la Bbc - ha invece costretto le autorità ad evacuare diverse centinaia di abitanti del villaggio, chiudere tre strade e schierare gli elicotteri antincendio.