Mediobanca,Banca Generali nostro target privilegiato da anni

Banca Generali è sempre stata, negli anni, un target privilegiato per Mediobanca in ragione del fondamento industriale e strategico di una eventuale integrazione tra i due gruppi. Lo afferma Mediobanca nelle risposte rivolte dagli azionisti all'amministratore delegato di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel in vista dell'assemblea del prossimo 21 agosto. "Come è noto - spiega - già nel 2020 Mediobanca ha inviato ad Assicurazioni Generali proposte per una possibile integrazione". "È quindi di tutta evidenza che sia il mercato che, a maggior ragione, i consiglieri di Assicurazioni Generali già in carica nel 2020 siano a conoscenza dell'interesse di Mediobanca ad acquisire Banca Generali". "Qualsiasi discussione che abbia avuto luogo nel corso del tempo tra il top management di Mediobanca e il top management di Generali - conclude - è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina in materia di informazioni privilegiate".