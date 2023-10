Mediobanca sale in Borsa (+1,7%) dopo l'esito dell'assemblea

Mediobanca è positiva in Borsa dopo l'esito dell'assemblea di sabato che ha visto prevalere la lista del cda uscente su quella di Delfin. Quest'ultima ha ottenuto due posti nel consiglio di amministrazione di 15 componenti in carica per il prossimo triennio. Il titolo della banca guadagna a Piazza Affari l'1,7% a 10,8 euro. Trascurata la partecipata Generali (+0,5% a 18,5 euro) in linea col listino (Ftse Mib +0,6%).