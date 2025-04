Mediobanca rafforza l'offerta di Mps su Banca Generali: focus sul wealth management

L'offerta di Mediobanca su Banca Generali non è ostativa per l'ops della banca senese su Piazzetta Cuccia, anzi rafforza il valore industriale dell'operazione. Lo fanno sapere fonti vicine all'operazione lanciata dal Monte sull'istituto guidato da Alberto Nagel. Mediobanca, viene riferito, di fatto conferma la valenza del progetto sottostante all'offerta di Siena con l'ulteriore sviluppo del wealth management, uno dei business su cui l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, intende puntare con l'integrazione. D'altra parte lo stesso Lovaglio ha definito più volte la quota in Generali come "non cruciale" per il disegno strategico di Mps.