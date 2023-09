Mediobanca, lista senza Delfin dal comitato nominale

Il Comitato Nomine di Mediobanca propone al Consiglio di Amministrazione della Banca, che si riunirà mercoledì, una rosa di nomi per il nuovo Consiglio di Amministrazione, escludendo sia i rappresentanti di Delfin sia del Gruppo Caltagirone. A seguito della riunione del Comitato, si è preso atto della bocciatura da parte di Delfin della proposta del CdA di Mediobanca e si è giudicato non accoglibile le richieste in tema di governance reiterate dalla Holding della famiglia Del Vecchio, che, tra l'altro, insisteva sulla sostituzione di Renato Pagliaro con un nuovo Presidente indipendente e condiviso.