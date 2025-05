Mediobanca e l'ops su Banca Generali: un'operazione strategica, secondo Doris

"L'ops di Mediobanca su Banca Generali è una bella operazione, ammesso che vada a buon fine, e dal punto di vista industriale è un'operazione che ha sicuramente senso". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, in occasione della Convention della Banca a Torino.

"Se guardiamo gli step di Che Banca! Prima, la trasformazione di Che Banca! in Mediobanca Premier con crescite importanti nei numeri di raccolta - ha aggiunto - il fatto di volersi rafforzare nel wealth management era chiarissimo come obiettivo e farlo attraverso l'ops su Banca Generali ha assolutamente senso".

Banca Mediolanum convocherà un consiglio di amministrazione ad hoc per decidere come votare sull'ops di Mediobanca su Banca Generali e per valutare l'offerta di Mps su Mediobanca. "Come voteremo ne discuteremo, come anche per quanto riguarda il tema di Mps su Mediobanca, se accettarla o non accettarla, in due consigli di amministrazione ad hoc, di Banca Mediolanum e Mediolanum Vita entro il 16 giugno perché sono le due che detengono la partecipazione in Mediobanca", ha spiegato Doris. "Con Alberto Nagel ci siamo sentiti al telefono, ma un incontro formale ancora non c'è stato. Non ho in programma per ora un incontro con Nagel, ci siamo sentiti per telefono, mi ha illustrato l'operazione".