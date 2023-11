Medico arrestato per maltrattamenti a giovani pazienti nel Milanese

Nell'ambito di un'indagine in corso dal gennaio 2023, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi in collegamento con la Procura della Repubblica di Milano, stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un medico di guardia in servizio negli gli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso in danno di giovani donne, sue pazienti nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte.