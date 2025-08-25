Media,Londra e Madrid abbatteranno a gennaio barriera Gibilterra

La 'Verja', la barriera che separa Gibilterra dalla Spagna, il penultimo muro dell'Europa continentale dopo quello di Cipro, è destinato a cadere agli inizi del 2026. Secondo fonti dei negoziati, riprese oggi da El Pais, Bruxelles, Madrid e Londra sono vicine alla finalizzazione della redazione del testo giuridico dell'accordo, che porrà fine al limbo legale in cui la Rocca si trova dalla Brexit. L'obiettivo è avere pronto il trattato ad ottobre, per poi ratificarlo perché entri in vigore intorno a Natale e consenta di rimuovere la barriera doganale dal 2026.

"Stiamo lavorando tutti per un calendario più rapido possibile dell'accordo sul testo del trattato, la sua ratificazione e applicazione", ha segnalato il ministro principale di Gibilterra, il labourista Fabian Picardo, senza tuttavia indicare date precise.

Frutto del negoziato fra Londra, Madrid, Bruxelles e Gibilterra, che ha consentito di superare i principali scogli, come la tassazione indiretta e i controlli Schengen, per la libera circolazione di persone, mezzi e servizi, il testo è in pratica già pronto in inglese e potrebbe essere chiuso a ottobre, secondo fonti della Commissione Europea consultate dal quotidiano. Tuttavia, "bisogna tradurre il testo in 23 lingue e dovrà essere approvato dal Parlamento Europeo e a tal fine la Spagna deve fare uno sforzo diplomatico perché qualche dettaglio legale può comportare complicazioni con gli eurodeputati di alcuni Paesi", evidenziano le fonti.

Il trattato prevede l'adesione di Gibilterra all'area Schengen e una futura unione doganale con la Ue. I controlli su persone e merci alla frontiera verranno eliminati, e la polizia spagnola si occuperà di quelli nel porto e nell'aeroporto della Rocca. Un altro punto chiave è l'armonizzazione fiscale: l'accordo stabilisce principi di imposizione indiretta simili all'Iva, che si applicheranno anche al tabacco, per prevenire distorsioni economiche.