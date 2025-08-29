Media,in promemoria Usa vogliono revoca visto a Abu Mazen

Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
Nyp,notizie secondo cui voleva dichiarare indipendenza Palestina

Il New York Post, ripreso dal Times of Israel, afferma di aver ottenuto un promemoria interno del Dipartimento di Stato americano in cui si raccomanda di applicare anche al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen la politica di divieto di visto per i funzionari palestinesi. Nell'annuncio del Dipartimento, invece, non si specificano i nomi delle persone a cui gli Usa negano il visto. Il promemoria cita notizie secondo cui Abu Mazen voleva presentare una "dichiarazione costituzionale" per dichiarare l'indipendenza palestinese all'Assemblea dell'Onu ma un funzionario palestinese ha detto che l'idea è stata accantonata.

