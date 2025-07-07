Media,in Germania possibile introduzione della leva obbligatoria

La riforma del servizio militare in Germania si baserà sulla "volontarietà"; tuttavia, già nella nuova legge dovrebbe essere contenuta la possibilità per il parlamento e il governo di ricorrere all'obbligatorietà qualora "la situazione della politica di difesa lo richieda" in particolare quando è "richiesto un aumento a breve termine delle forze armate, che non è realizzabile su base volontaria". È quanto sostiene il settimanale tedesco Der Spiegel che ha avuto modo di leggere la proposta di legge fin qui ipotizzata dal ministro della difesa Boris Pistorius. L'obiettivo è di passare dagli attuali 181.000 effettivi a 203.000. Tutti i cittadini maschi nati dopo il 31 dicembre 2007 dovranno rispondere ad un questionario online, per le donne il formulario sarà volontario. Questo permetterà all'esercito di disporre di dati chiari, in particolari quanti sono annualmente i potenziali candidati e di predisporre le strutture adeguate. Anche la paga sarà adeguata: nel nuovo servizio volontario i soldati dovrebbero guadagnare più di duemila euro netti al mese. La riforma del servizio militare sarà presentata dal governo a fine agosto, andrà al Bundestag subito dopo la pausa estiva e l'approvazione dovrebbe avvenire per la fine dell'anno in modo che il nuovo sistema possa partire con il 2026.