Media, 'Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati'

L'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' quanto riportano i media israeliani.

Ci sono due ostacoli, riporta Channel 12, che potrebbero sorgere nei colloqui: non è chiaro se Hamas accetterà di separare il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle IDF dalla discussione sul "giorno dopo". La valutazione in Israele è che Hamas vorrà legare il rilascio degli ostaggi alle sue richieste sul "giorno dopo". E anche se Hamas accettasse, ci sarebbe un altro problema, perché allora inizierebbe la discussione significativa sulle linee di ritiro. Israele parla solo di un ritiro parziale, Hamas vorrebbe un ritiro completo, ed è qui che entreranno in gioco gli americani che è improbabile decidano di lasciare che "qualche chilometro" rompa gli accordi raggiunti.