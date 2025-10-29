Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura
29 ott 2025
Media, Usa ridurranno militari in Romania, Ungheria, Bulgaria

Anche la Slovacchia interessata dal ridimensionamento Usa

Gli Stati Uniti ritireranno circa 800 soldati dalla Romania, secondo quanto riferito da fonti ufficiali al media rumeno G4Media.ro. Secondo queste fonti, l'annuncio è stato dato lunedì nell'ambito del quadro ufficiale della Nato.

Gli Stati Uniti ritireranno anche le truppe da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Si tratta di una decisione della Casa Bianca, scrive il media rumeno, quindi ha effetto immediato, ma teoricamente il Congresso può ancora modificarla.

Le truppe americane sono di stanza in Romania nelle basi di Mihail Kogelniceanu, Deveselu e Câmpia-Turzi. In totale, ci sono circa mille soldati americani in Romania.

