Ringhio di pace: “Io la giocherei”
2 set 2025
Media, 'Usa contrari a Ponte sullo Stretto tra spese Nato'

Bloomberg cita l'ambasciatore Whitaker: 'Seguo con attenzione'

Gli Usa non approvano contabilità creative degli alleati Ue per centrare l'obiettivo di spesa Nato, "mettendo così in guardia l'Italia mentre il governo valuta se conteggiare il ponte sullo Stretto come spesa militare". Lo scrive Bloomberg citando un'intervista all'ambasciatore Usa alla Nato Matthew Whitaker. "Ho avuto conversazioni anche oggi con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia della spesa per la difesa" ed è "molto importante" che l'obiettivo del 5% si riferisca specificamente alla difesa e alle spese correlate e che l'impegno sia "assunto con fermezza". "Seguo con molta attenzione", ha aggiunto Whitaker.

