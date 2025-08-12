Martedì 12 Agosto 2025

Media, uomo d'affari Halilah in lizza come governatore di Gaza

Ynet: 'Ok di Israele e Usa, garantirebbe la transizione'

Negli ultimi mesi, sono stati condotti sforzi dietro le quinte per nominare un nuovo governatore per Gaza e la scelta sarebbe ricaduta sull'uomo d'affari palestinese Samir Halilah. Lo riferisce Ynet, citando fonti a conoscenza del dossier e documenti presentati al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Halilah - riferisce il quotidiano israeliano - sarebbe una figura che potrebbe operare nella Striscia sotto l'egida della Lega Araba, con il parere favorevole di Israele e Stati Uniti, per consenta una transizione verso il "giorno dopo" la fine della guerra. Secondo altre fonti nelle ultime settimane l'iniziativa su Halilah ha acquisito slancio, in parte grazie agli incontri tenuti negli Stati Uniti e ai contatti che l'uomo d'affari palestinese ha mantenuto in Egitto.

