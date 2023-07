Media, Ue proporrà un fondo da 20 miliardi per armi a Kiev

L'Ue proporrà un fondo dedicato per mantenere le scorte militari dell'Ucraina per i prossimi quattro anni, con un costo fino a 20 miliardi di euro. E' quanto scrive Politico.eu, citando 5 fonti diplomatiche diverse familiari con il dossier. La proposta è parte delle garanzie di sicurezza concordate con il G7 e non prevede che l'Ue paghi direttamente le armi dell'Ucraina. Al contrario, Bruxelles aiuterebbe i Paesi a coprire i propri costi per l'acquisto e la donazione di articoli come munizioni, missili e carri armati.