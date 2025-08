Media ucraini, massiccio attacco a Russia, raffineria in fiamme

Un massiccio attacco con droni sarebbe avvenuto nella notte per mano ucraina su territorio russo. Non ci sarebbero vittime ma sarebbe in corso un violento incendio in una raffineria, ed esplosioni sono state udite anche vicino a un aeroporto militare. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando canali Telegram russi.

Sui social media sono comparsi video di un vasto incendio, probabilmente nella raffineria di Novokuybyshevsk, nella regione di Samara. I droni hanno probabilmente colpito anche la Jsc "Production Association "Elektropribor" nella città di Penza. Questa azienda è direttamente collegata al settore della difesa russo ed è specializzata nella produzione di elementi di controllo per sistemi missilistici e sistemi di comunicazione russi.

Gli abitanti di Ryazan segnalano anche esplosioni, probabilmente di difesa aerea in azione. Secondo testimoni oculari, forti esplosioni sono state udite nei pressi dell'aeroporto di Diaghilev, situato nella regione di Ryazan. Il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, ha dichiarato che "i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno abbattuto un drone sul territorio della regione". Anche gli abitanti delle regioni di Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi con i droni e attività di difesa aerea.