Media, treno nordcoreano arrivato alla stazione di Pechino

Un treno con bandiere nordcoreane, che si presume trasporti il leader Kim Jong-un, è arrivato presso la stazione ferroviaria di Pechino intorno alle 16 locali (10 in Italia), alla vigilia della parata militare su Piazza Tienanmen di celebrazione degli 80 anni della vittoria della Seconda guerra mondiale. Lo riferisce la Yonhap, ricordando che secondo i media di Pyongyang il leader è accompagnato dalla ministra degli Esteri Choe Son-hui e da altri alti funzionari. Kim sarà alla parata "fianco a fianco" con i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin, secondo le ultime valutazioni dell'intelligence di Seul.