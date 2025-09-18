Media, 'terrorista Allenby un operatore umanitario'

Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Ultima oraMedia, 'terrorista Allenby un operatore umanitario'
18 set 2025
'Portava aiuti a Gaza'. Giordania, 'monitoriamo la situazione'

'Portava aiuti a Gaza'. Giordania, 'monitoriamo la situazione'

I media israeliani riferiscono che il terrorista che ha ucciso due persone al valico di Allenby, sparando e accoltellando era un operatore umanitario giordano che guidava i camion di aiuti provenienti dalla Giordania e diretti verso la Striscia di Gaza. Era in possesso di un regolare permesso israeliano per attraversare il valico. Il portavoce del governo giordano Mohammed al-Momani ha affermato: "Stiamo seguendo la notizia di un incidente di sicurezza dall'altro lato del valico di frontiera. Le nostre autorità stanno monitorando la situazione". Per il momento il valico è stato chiuso.

