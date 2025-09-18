Media, 'terrorista Allenby un operatore umanitario'

I media israeliani riferiscono che il terrorista che ha ucciso due persone al valico di Allenby, sparando e accoltellando era un operatore umanitario giordano che guidava i camion di aiuti provenienti dalla Giordania e diretti verso la Striscia di Gaza. Era in possesso di un regolare permesso israeliano per attraversare il valico. Il portavoce del governo giordano Mohammed al-Momani ha affermato: "Stiamo seguendo la notizia di un incidente di sicurezza dall'altro lato del valico di frontiera. Le nostre autorità stanno monitorando la situazione". Per il momento il valico è stato chiuso.