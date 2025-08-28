Giovedì 28 Agosto 2025

28 ago 2025
  3. Media, soldati israeliani conducono raid in periferia di Damasco

Prima azione del genere da quando è caduto il regime di Assad

Per la prima volta dalla dissoluzione del regime siriano di Bashar al Assad a dicembre scorso, soldati aviotrasportati israeliani sono penetrati alla periferia di Damasco in una base militare alla ricerca di armi in precedenza usate dagli Hezbollah libanesi. Lo riferiscono media siriani, secondo cui un gruppo di militari israeliani si sono calati a terra da elicotteri nel distretto di Kiswa, pochi chilometri a sud-ovest dal centro di Damasco. L'area era stata già bombardata due giorni fa dall'aviazione israeliana e otto militari governativi siriani erano stati uccisi secondo la tv di Stato siriana.

