Media, 'russi attaccano centrale nucleare, due feriti'

La Russia ha attaccato una centrale nucleare della compagnia energetica ucraina Dtek: grave danno all'impianto, feriti due operai. La notizia è riportata dalla Ukrainska Pravda.

"L'attrezzatura della Tpp (centrale termoelettrica, ndr) è stata gravemente danneggiata. Stiamo lavorando per eliminare le conseguenze" ha fatto sapere l'azienda. Due operai sono rimasti feriti e hanno ricevuto l'assistenza necessaria. Dtek non ha specificato di quale Tpp si stesse parlando.

In totale, dall'inizio dell'invasione su vasta scala, le centrali termoelettriche Dtek sono state colpite da attacchi più di 200 volte.