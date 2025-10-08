Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Albanese spacca anche la sinistra
Media, 'russi attaccano centrale nucleare, due feriti'

Compagnia elettrica Dtek non specifica quale impianto

La Russia ha attaccato una centrale nucleare della compagnia energetica ucraina Dtek: grave danno all'impianto, feriti due operai. La notizia è riportata dalla Ukrainska Pravda.

"L'attrezzatura della Tpp (centrale termoelettrica, ndr) è stata gravemente danneggiata. Stiamo lavorando per eliminare le conseguenze" ha fatto sapere l'azienda. Due operai sono rimasti feriti e hanno ricevuto l'assistenza necessaria. Dtek non ha specificato di quale Tpp si stesse parlando.

In totale, dall'inizio dell'invasione su vasta scala, le centrali termoelettriche Dtek sono state colpite da attacchi più di 200 volte.

