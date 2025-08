Media, 'Putin non cederà a Trump, è convinto di vincere'

E' "improbabile" che il presidente russo Vladimir Putin si piegherà alla minaccia di sanzioni di Donald Trump e accetterà di mettere fine ai combattimenti in Ucraina. Lo scrive la Reuters sul suo sito citando "tre fonti a conoscenza delle discussioni al Cremlino", in vista della scadenza dell'ultimatum imposto dal tycoon per l'8 agosto. "La determinazione di Putin ad andare avanti - scrive l'agenzia - è sostenuta dalla sua convinzione che la Russia stia vincendo e dallo scetticismo sul fatto che ulteriori sanzioni Usa possano avere un grande impatto dopo le successive ondate di restrizioni economiche nei tre anni e mezzo di guerra".