Media palestinese, difficile liberare i rapiti vivi in 72 ore

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Ma'an news, Hamas ha sottolineato ai mediatori la difficoltà di rilasciare tutti gli ostaggi ancora in vita e consegnare i corpi di quelli uccisi all'Idf entro 72 ore, come previsto dal piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, qualora si raggiungesse l'accordo. Hamas ha indicato che il problema principale è che "l'organizzazione non è in grado di comunicare con i gruppi che tengono prigionieri i rapiti a causa dell'intensità delle operazioni israeliane a Gaza, e non dispone di informazioni accurate sulla posizione e sulle attuali condizioni di salute dei detenuti".