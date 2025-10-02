Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraMedia palestinese, difficile liberare i rapiti vivi in 72 ore
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media palestinese, difficile liberare i rapiti vivi in 72 ore

Media palestinese, difficile liberare i rapiti vivi in 72 ore

'Hamas non è in grado di comunicare con i carcerieri'

'Hamas non è in grado di comunicare con i carcerieri'

'Hamas non è in grado di comunicare con i carcerieri'

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Ma'an news, Hamas ha sottolineato ai mediatori la difficoltà di rilasciare tutti gli ostaggi ancora in vita e consegnare i corpi di quelli uccisi all'Idf entro 72 ore, come previsto dal piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, qualora si raggiungesse l'accordo. Hamas ha indicato che il problema principale è che "l'organizzazione non è in grado di comunicare con i gruppi che tengono prigionieri i rapiti a causa dell'intensità delle operazioni israeliane a Gaza, e non dispone di informazioni accurate sulla posizione e sulle attuali condizioni di salute dei detenuti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiHamas