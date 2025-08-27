Media, paesi E3 verso il ripristino sanzioni Onu all'Iran

È probabile che Regno Unito, Francia e Germania avviino domani il processo di ripristino delle sanzioni Onu all'Iran, ma sperano che Teheran fornisca impegni sul suo programma nucleare entro 30 giorni che li convincano a rinviare azioni concrete. Lo scrive Reuters online citando quattro diplomatici secondo cui che i colloqui con l'E3 di martedì non hanno prodotto impegni sufficientemente concreti da parte dell'Iran, sebbene ritengano che ci sia spazio per ulteriori iniziative diplomatiche nelle prossime settimane. Hanno aggiunto che l'E3 ha deciso di avviare il processo di 'snapback' delle sanzioni Onu, probabilmente già da giovedì.