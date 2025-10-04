Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa

Media, ordinato a Idf di ridurre l'offensiva a Gaza
4 ott 2025
Media, ordinato a Idf di ridurre l'offensiva a Gaza

'Operazioni al minimo, avanti solo manovre difensive'

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all'Idf di ridurre "al minimo" la campagna per conquistare Gaza City. Il quotidiano cita il canale televisivo pubblico Kan e la radio militare israeliana. Secondo quanto riferito, le truppe militari impegnate a Gaza avrebbero avuto l'ordine di portare avanti solo "manovre difensive" subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti alla luce delle dichiarazioni di Hamas sul piano di pace.

