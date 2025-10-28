Lunedì 27 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, Orban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media, Orban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga

Media, Orban vuole blocco anti-Kiev con Bratislava e Praga

Il consigliere del premier ungherese a Politico: 'Succederà'

Il consigliere del premier ungherese a Politico: 'Succederà'

Il consigliere del premier ungherese a Politico: 'Succederà'

Budapest sta lavorando ad un'asse anti-Ucraina con Bratislava e Praga, dopo che in Repubblica Ceca il nazionalista Andrej Babis ha vinto le elezioni. "Penso che succederà, e sarà sempre più evidente", ha detto a Politico Balasz Orban, consigliere politico del premier magiaro.

In un'intervista rilanciata questa mattina sul suo account anche Viktor Orban ha fatto riferimento all'asse con lo slovacco Robert Fico e il premier in pectore ceco. "Nell'Europa centrale, il fronte pacifista sta crescendo. Con l'aggravarsi delle difficoltà economiche in Europa, sempre più nazioni si renderanno conto che la pace è l'unica strada", ha detto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ucraina