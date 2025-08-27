Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina Usa
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, 'operazione israeliana a Nablus, 80 feriti'
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Media, 'operazione israeliana a Nablus, 80 feriti'

Media, 'operazione israeliana a Nablus, 80 feriti'

Almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti oggi nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un'operazione delle forze...

Almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti oggi nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un'operazione delle forze...

Almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti oggi nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un'operazione delle forze...

Almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti oggi nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un'operazione delle forze israeliane ancora in corso: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Secondo le fonti, un palestinese è stato ferito da colpi di arma da fuoco.

L'esercito israeliano ha confermato all'agenzia di stampa Afp che sta conducendo un'operazione nella zona, senza specificarne lo scopo. Secondo alcuni residenti, il raid è iniziato alle 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia), con i soldati che hanno fatto irruzione in diversi quartieri della città vecchia, che conta circa 30.000 abitanti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Guerra