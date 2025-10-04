Media, Netanyahu sorpreso da risposta Trump ad Hamas

Il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu è rimasto sorpreso dalla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump il quale ha affermato di credere che Hamas sia "pronto per una pace duratura" e ha invitato Israele a interrompere immediatamente gli attacchi a Gaza, ha riferito un funzionario israeliano a Channel 12 News secondo quanto scrive Times of Israel. Il servizio afferma inoltre che Netanyahu avrebbe considerato la risposta del gruppo terroristico come un rifiuto della proposta americana. Il dirigente ha osservato che "Netanyahu ha enfatizzato in consultazioni la necessità di coordinarsi con gli Stati Uniti sulla loro risposta, in modo da assicurarsi che non si diffonda l'idea che Hamas abbia risposto positivamente al piano statunitense", scrive anche Axios. La fonte ha aggiunto che il team israeliano di negoziazione incaricato della questione degli ostaggi "ha effettivamente considerato la risposta di Hamas come una reazione positiva che apre la strada al raggiungimento di un accordo".