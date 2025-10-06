Media, Netanyahu ordinò attacco con droni a Flotilla

Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Ultima oraMedia, Netanyahu ordinò attacco con droni a Flotilla
6 ott 2025
'L'8 e il 9 settembre su due imbarcazioni ormeggiate in Tunisia'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha approvato direttamente le operazioni militari all'inizio del mese scorso contro due imbarcazioni facenti parte della Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari e sostenitori filo-palestinesi, tra cui l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg: la notizia viene data da Cbs News in esclusiva, citando due funzionari dell'intelligence americana informati. Secondo le fonti, l'8 e il 9 settembre le forze israeliane hanno lanciato droni da un sottomarino e sganciato ordigni incendiari sulle imbarcazioni ormeggiate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, provocando un incendio.

Tag dell'articolo

FlotillaGaza