Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
Media, nessuna barca della Flotilla è davanti Gaza secondo l'Idf

L'esercito israeliano smentisce le informazioni diffuse da alcuni attivisti della Flotilla secondo cui - sulla base di indicazioni di tracciamento errate - ci sono imbarcazioni che hanno raggiunto le acque di Gaza. Nessuna delle imbarcazioni della flottiglia è riuscita a raggiungere le acque controllate da Israele al largo della costa di Gaza, afferma l'Idf citato dai media israeliani.

