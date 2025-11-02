Venerdì 31 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Venezuela UsaSottomarino russoIncidente NapoliScioperi novembreSinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, molti feriti per assalto in treno in Gb
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media, molti feriti per assalto in treno in Gb

Media, molti feriti per assalto in treno in Gb

Elicotteri e ambulanze in azione. Starmer, 'un fatto terribile'

Elicotteri e ambulanze in azione. Starmer, 'un fatto terribile'

Elicotteri e ambulanze in azione. Starmer, 'un fatto terribile'

Sono molte le persone accoltellate nell'assalto sul treno in Cambridgeshire. Sky riporta che il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale", ha dichiarato il portavoce.

Ancora non sono noti il numero delle persone ferite, quanto sono serie le loro condizioni e se ci sono decessi. Non è nota neanche l'identità delle persone arrestate né i possibili momenti, la situazione è ancora in pieno svolgimento.

"Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante", scrive il primo ministro Keir Starmer su X. "I miei pensieri - aggiunge - sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Treni