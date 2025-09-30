Media Libia, 'Almasri rimosso da incarichi di polizia'

Osama Njeem Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi e sostituito dal generale Suleiman Ajaj nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria. Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che la scorsa estate diffuso il controverso video in cui Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, aggredisce un uomo, poi risultato risalente ad anni fa. La decisione sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, nominato poche settimane fa, che avrebbe avviato secondo altre fonti un riassetto all'interno della struttura.