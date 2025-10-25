Giovedì 23 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
25 ott 2025
Media, 'Israele sostiene 4 milizie a Gaza contro Hamas'

Sky News intervista un leader. 'Appoggi arabi e occidentali'

Sky News intervista un leader. 'Appoggi arabi e occidentali'

Sky News intervista un leader. 'Appoggi arabi e occidentali'

Israele sostiene quattro milizie a Gaza per rimuovere Hamas dal potere. Fazioni che operano per ora oltre la 'linea gialla', quella ancora sotto il controllo dell'Idf nella Striscia. Lo riporta Sky News in un'intervista esclusiva al leader di una delle milizie, Hossam al Astal. "Presto otterremo il controllo della Striscia di Gaza e ci riuniremo sotto un unico ombrello" ha detto. Il progetto - riporta il media britannico - ha il sostegno "di diversi stati arabi e occidentali". "Il nostro progetto è 'La Nuova Gaza'. Niente guerra, pace con tutti, niente Hamas, niente terrorismo", spiega al Astal.

