Media Israele, intercettati missili sull'Alta Galilea

I siti di informazione Ynet e The Times of Israel segnalano che sono state osservate intercettazioni da parte dell'Iron Dome di missili provenienti dal Libano sull'Alta Galilea a seguito degli allarmi attivati ;;in numerosi insediamenti della zona. Poco prima il canale israeliano Channel 13 aveva reso noto che le autorità israeliane avevano esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi dopo una valutazione della situazione aggiornata da parte dell'Idf, le forze armate israeliane.