Media Israele, 'da Usa modifiche radicali a piano su Gaza'

Il notiziario di Channel 12 riferisce che il team del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha apportato "cambiamenti radicali" alla sua proposta di pace per Gaza, al fine di renderla più "realistica" per essere accettata da Israele, dopo un incontro con il ministro degli Affari Strategici Ron Dermer e il primo ministro Benyamin Netanyahu. Lo ha affermato un alto funzionario vicino al premier, secondo l'emittente israeliana.