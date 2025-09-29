Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
Media Israele, 'da Usa modifiche radicali a piano su Gaza'
29 set 2025
Media Israele, 'da Usa modifiche radicali a piano su Gaza'

Il notiziario di Channel 12 riferisce che il team del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha apportato "cambiamenti radicali" alla sua proposta di pace per Gaza, al fine di renderla più "realistica" per essere accettata da Israele, dopo un incontro con il ministro degli Affari Strategici Ron Dermer e il primo ministro Benyamin Netanyahu. Lo ha affermato un alto funzionario vicino al premier, secondo l'emittente israeliana.

