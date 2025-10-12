Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Media Iran, 'non parteciperemo al vertice su Gaza'

'Malgrado l'invito a Sherm el Sheikh'

'Malgrado l'invito a Sherm el Sheikh'

'Malgrado l'invito a Sherm el Sheikh'

"Malgrado sia stato invitato, l'Iran non parteciperà al vertice di pace su Gaza di domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, co-presieduto dai leader di Stati Uniti ed Egitto, Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi e con la partecipazione di 20 Paesi: lo ha riferito una fonte iraniana informata all'agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi ha dichiarato ieri che l'Iran sostiene qualsiasi azione che porti alla fine degli attacchi israeliani a Gaza, ma ha avvertito di "seri dubbi" sulla possibilità di un mancato impegno al cessate il fuoco da parte di Israele o degli Usa.

