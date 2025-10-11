Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Meteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, 'iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi'
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media, 'iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi'

Media, 'iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi'

Portati nelle carceri di Ketziot e di Ofer

Portati nelle carceri di Ketziot e di Ofer

Portati nelle carceri di Ketziot e di Ofer

L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere di Ketziot, mentre quelli che saranno rilasciati in Cisgiordania, 100 secondo le stime, saranno trasferiti al carcere di Ofer.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza