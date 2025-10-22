Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima oraMedia India,vicino accordo con Trump per riduzione tariffe
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media India,vicino accordo con Trump per riduzione tariffe

Media India,vicino accordo con Trump per riduzione tariffe

Delhi rinuncerà a petrolio russo e importerà mais e soia da Usa

Delhi rinuncerà a petrolio russo e importerà mais e soia da Usa

Delhi rinuncerà a petrolio russo e importerà mais e soia da Usa

L'India e gli Stati Uniti starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16 per cento. Secondo i media indiani, che citano il colloquio tra il presidente Trump e il premier Modi i settori chiave al centro dei colloqui sono l'energia e l'agricoltura. Delhi si sarebbe dichiarata disponibile a ridurre le importazioni di petrolio dalla Russia in modo graduale e ad acquistare dagli Stati Uniti mais e soia non geneticamente modificati. L'accordo potrebbe essere annunciato la settimana prossima, a margine del summit dell'Asean in Malesia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata