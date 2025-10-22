Media India,vicino accordo con Trump per riduzione tariffe

L'India e gli Stati Uniti starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16 per cento. Secondo i media indiani, che citano il colloquio tra il presidente Trump e il premier Modi i settori chiave al centro dei colloqui sono l'energia e l'agricoltura. Delhi si sarebbe dichiarata disponibile a ridurre le importazioni di petrolio dalla Russia in modo graduale e ad acquistare dagli Stati Uniti mais e soia non geneticamente modificati. L'accordo potrebbe essere annunciato la settimana prossima, a margine del summit dell'Asean in Malesia.