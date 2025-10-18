Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri
Media, 'incontro con Zelensky teso, Trump è stato duro'
18 ott 2025
18 ott 2025
Media, 'incontro con Zelensky teso, Trump è stato duro'

Un incontro "teso" in cui Donald Trump è stato "duro" nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all'Ucraina. A descrivere il dietro le quinte del faccia a faccia fra Trump e Volodymyr Zelensky è Axios. L'incontro si è concluso bruscamente dopo due ore e mezza. "Penso che abbiamo finito. Vediamo cosa succede la prossima settimana", ha detto Trump, riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vladimir Putin a Budapest. Zelensky ha parlato con gli europei dopo l'incontro e molti, riferisce Axios, sono apparsi perplessi da Trump.

