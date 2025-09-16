Media Houthi, 'raid israeliani sul porto di Hodeida'

La tv degli Houthi al Masirah riferisce di raid israeliani sul porto di Hodeida, in Yemen. L'attacco era stato annunciato in precedenza dall'esercito israeliano, invitando persone e navi ancorate al porto a "evacuare immediatamente". Il portavoce in lingua araba dell'Idf aveva scritto che avrebbero attaccato il porto yemenita "alla luce dell'attività militare del regime terroristico Houthi". Nel messaggio diffuso sui social per i residenti dell'area, il portavoce scriveva: "Per la vostra sicurezza, invitiamo tutti coloro che si trovano nel porto di Hodeidah e le navi lì ancorate a evacuare immediatamente. Chiunque rimanga nella zona sta rischiando la vita"