Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
19 ott 2025
Media, 'Hamas nega di voler attaccare civili Gaza

'Operazioni contro bande criminali, seguiamo le leggi'

Hamas ha respinto una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il gruppo palestinese avrebbe pianificato un attacco contro i civili a Gaza. Lo scrive Al Jazeera. Hamas ha difeso il suo attacco a quelle che ha definito "bande criminali armate e finanziate" sostenute da Israele e operanti a Gaza, che, ha aggiunto, stavano compiendo "uccisioni, rapimenti, furti di camion di aiuti umanitari e aggressioni contro civili palestinesi".

Hamas ha affermato che le sue operazioni si stavano svolgendo secondo "leggi chiare" e che erano necessarie per il mantenimento della sicurezza a Gaza.

Durante la notte il Dipartimento di Stato Usa ha informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione", parlando di "attacco pianificato contro i civili palestinesi" che "costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione". Se Hamas procederà con questo attacco, "saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco".

Stamani l'Idf segnala un attacco contro un suo mezzo del genio, attribuito a Hamas, nellazona di Rafah e un conseguente intervento aereo.

