Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Media, 'Hamas ha viola la tregua a Rafah, risposta aerea Idf'
19 ott 2025
Media, 'Hamas ha viola la tregua a Rafah, risposta aerea Idf'

'Attacco a mezzo genio'. Netanyahu riunisce e vertici militari

'Attacco a mezzo genio'. Netanyahu riunisce e vertici militari

'Attacco a mezzo genio'. Netanyahu riunisce e vertici militari

Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah. Al-Arabiya ha riferito che l'Idf ha effettuato tre attacchi aerei.

Così la testata israeliana N12. Il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz ricevono aggiornamenti sugli sviluppi sul campo in una riunione di gabinetto. E' in corso una valutazione tra Netanyahu, il ministro e alti funzionari Odf in merito alla natura della risposta e alla prosecuzione delle attività nella Striscia.

