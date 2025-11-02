Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Media, Hamas chiede passaggio sicuro dei militanti da zone Idf
2 nov 2025
2 nov 2025
Media, Hamas chiede passaggio sicuro dei militanti da zone Idf

I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un "passaggio sicuro" ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla. Lo riferisce Al Jazeera poco dopo che fonti di Hamas hanno riferito di aver localizzato tre ostaggi deceduti sul lato israeliano della Linea Gialla. Secondo il portale israeliano Ynet, per ora, i funzionari israeliani si oppongono, affermando che Hamas sta cercando di "evacuare" 200 terroristi dalla zona di Rafah sotto il controllo Idf. Il sospetto è che anche l'annuncio del ritrovamento dei corpi fosse pianificato per subordinare il loro ritorno al passaggio sicuro dei terroristi.

