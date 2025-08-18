Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima oraMedia, evacuazione di Gaza City durerà poco meno di 2 mesi
18 ago 2025
Media, evacuazione di Gaza City durerà poco meno di 2 mesi

Afferma il capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Afferma il capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Afferma il capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito (Idf) israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il piano per occupare Gaza City e lo presenterà domani al ministro della Difesa, riporta Channel 12, aggiungendo che nei colloqui a porte chiuse degli ultimi giorni Zamir ha affermato che la prevista evacuazione della popolazione durerà poco meno di due mesi, dopodiché si procederà all'accerchiamento e all'occupazione della città.

"Si cercherà di ridurre al minimo possibile l'impiego delle forze di riserva", ha inoltre affermato il capo dell'Idf.

