Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima oraMedia, esercito Israele avanza verso il centro di Gaza City
3 set 2025
Media, esercito Israele avanza verso il centro di Gaza City

Reuters: 'Distrutte case e tende di sfollati'

L'esercito israeliano si è addentrato ulteriormente nella città di Gaza con soldati e carri armati che si sono spinti fino a Sheikh Radwan, uno dei quartieri più grandi e affollati del centro urbano: lo riporta Reuters sul suo sito.

Nelle ultime settimane, le forze israeliane sono avanzate attraverso la periferia esterna di Gaza City e ora si trovano a pochi chilometri dal centro città, nonostante gli appelli internazionali a fermare l'offensiva.

I residenti di Gaza City hanno riferito a Reuters che l'esercito ha distrutto case e accampamenti di tende che ospitavano palestinesi sfollati dopo quasi due anni di guerra.

GuerraGaza