Media, Egitto riduce livello di coordinamento con Israele

L'Egitto ha deciso di ridurre i contatti di coordinamento con Israele a seguito del raid israeliano a Doha, in Qatar. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya citando non meglio precisate fonti governative egiziane. Secondo le fonti, come forma di protesta per l'azione israeliana a Doha, Il Cairo ha deciso di abbassare il livello dei contatti con lo Stato ebraico. Per ora non ci sono conferme ufficiali dal governo egiziano.
Ultima oraMedia, Egitto riduce livello di coordinamento con Israele