Media, Egitto riduce livello di coordinamento con Israele

L'Egitto ha deciso di ridurre i contatti di coordinamento con Israele a seguito del raid israeliano a Doha, in Qatar. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya citando non meglio precisate fonti governative egiziane. Secondo le fonti, come forma di protesta per l'azione israeliana a Doha, Il Cairo ha deciso di abbassare il livello dei contatti con lo Stato ebraico. Per ora non ci sono conferme ufficiali dal governo egiziano.