Mercoledì 10 Settembre 2025
Media, 'drone ha colpito casa in Polonia, nessun ferito'
10 set 2025
Media, 'drone ha colpito casa in Polonia, nessun ferito'

Nella regione di Lublino al confine con la Russia

Un drone russo ha colpito una casa nella città di Wyryki Wola nella regione di Lublino, al confine con la Russia e la Bielorussia. Polsat News ha riferito che il tetto e il parcheggio dell'edificio sono stati danneggiati. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Il sindaco Mariusz Zanko afferma che "la gente ha sentito l'esplosione e ha visto anche i caccia polacchi. La situazione è piuttosto difficile e preoccupante; c'è davvero grande preoccupazione tra i residenti".

