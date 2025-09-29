Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
Ultima ora
Ultima oraMedia, Danimarca convoca i riservisti dopo incidente droni
29 set 2025
Media, Danimarca convoca i riservisti dopo incidente droni

I recenti incidenti con droni osservati presso strutture di difesa e aeroporti hanno spinto la Danimarca a richiamare soldati dalle forze di riserva, riporta la TV2 danese. La convocazione, spiega la tv, fa riferimento ai voli dei droni nello spazio aereo danese. L'emittente spiega di non conoscere l'entità esatta delle chiamate. Tuttavia, secondo alcune fonti, si tratterebbe di diverse centinaia di soldati, con l'obbligo di presentarsi il prima possibile. Le Forze Armate danesi, aggiunge, non hanno commentato la notizia. La Danimarca ospiterà un vertice informale dell'Ue a partire da mercoledì.

