Media, 'blitz Idf a Tripoli, catturato un membro di Hezbollah'

Un commando israeliano, infiltratosi nel nord del Libano via mare, avrebbe catturato ieri un membro di Hezbollah, secondo quanto feriscono i media libanesi e israeliani In base alle prime informazioni, confermate dal ministro dei Trasporti di Beirut, Ali Hamiye, che rappresenta Hezbollah nel governo libanese, le forze speciali della Marina di Israele sono sbarcate nella località turistica di Batroun, a sud di Tripoli, e hanno catturato l'uomo, prima di ripartire sui motoscafi. Il prigioniero è stato identificato come Imad Amhaz, capitano di navi civili e figura di spicco dell'ala militare di Hezbollah, responsabile per le armi e le attività marittime della milizia sciita. A conferma della sua cattura circolano alcuni video sui social e lo stesso ministro dei Trasporti ne conferma la veridicità. L'Idf, scrive Times of Israel, non ha commentato al momento l'accaduto.