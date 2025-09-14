Il servizio di intelligence militare ucraina (Gur) e le Forze per le operazioni speciali hanno condotto, tra ieri e la notte scorsa, un'operazione per distruggere la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk. Secondo Ukrainska Pravda, che cita fonti del Gur, i dipendenti delle Ferrovie Russe hanno scoperto mine sulla tratta ferroviaria Maloarkhangelsk-Glazunovka, hanno chiamato una squadra di ingegneri dell'unità speciale della Guardia Russa ma durante lo sminamento si è verificata una esplosione nella quale sono morte due "guardie russe".

Un altro attacco ha avuto luogo la scorsa notte quando la linea ferroviaria San Pietroburgo-Pskov è stata fatta saltare in aria nel tratto Stroganovo-Mshinsk. Una locomotiva è deragliata e 15 serbatoi di carburante sono andati distrutti. Come sottolinea la fonte del Gur, le operazioni sono state svolte congiuntamente con unità delle Forze di difesa dell'Ucraina. Queste tratte ferroviarie, affermano i servizi di intelligence, costituiscono collegamenti logistici di fondamentale importanza per l'approvvigionamento delle truppe di occupazione nelle direzioni di Kharkiv e Sumy.

In precedenza, i russi avevano riferito che un'esplosione sui binari ferroviari nella regione di Oryol, nella Federazione Russa, aveva ucciso due dipendenti della Guardia nazionale russa, un altro era in gravi condizioni e diversi treni erano in ritardo.