Giovedì 11 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tamberi JacobsViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, attacco ucraino alle infrastrutture ferroviarie russe
14 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media, attacco ucraino alle infrastrutture ferroviarie russe

Media, attacco ucraino alle infrastrutture ferroviarie russe

Mine su tratte Orël-Kursk e San Pietroburgo-Pskov

Mine su tratte Orël-Kursk e San Pietroburgo-Pskov

Mine su tratte Orël-Kursk e San Pietroburgo-Pskov

Il servizio di intelligence militare ucraina (Gur) e le Forze per le operazioni speciali hanno condotto, tra ieri e la notte scorsa, un'operazione per distruggere la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk. Secondo Ukrainska Pravda, che cita fonti del Gur, i dipendenti delle Ferrovie Russe hanno scoperto mine sulla tratta ferroviaria Maloarkhangelsk-Glazunovka, hanno chiamato una squadra di ingegneri dell'unità speciale della Guardia Russa ma durante lo sminamento si è verificata una esplosione nella quale sono morte due "guardie russe".

Un altro attacco ha avuto luogo la scorsa notte quando la linea ferroviaria San Pietroburgo-Pskov è stata fatta saltare in aria nel tratto Stroganovo-Mshinsk. Una locomotiva è deragliata e 15 serbatoi di carburante sono andati distrutti. Come sottolinea la fonte del Gur, le operazioni sono state svolte congiuntamente con unità delle Forze di difesa dell'Ucraina. Queste tratte ferroviarie, affermano i servizi di intelligence, costituiscono collegamenti logistici di fondamentale importanza per l'approvvigionamento delle truppe di occupazione nelle direzioni di Kharkiv e Sumy.

In precedenza, i russi avevano riferito che un'esplosione sui binari ferroviari nella regione di Oryol, nella Federazione Russa, aveva ucciso due dipendenti della Guardia nazionale russa, un altro era in gravi condizioni e diversi treni erano in ritardo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina